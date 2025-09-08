Haberler

Gaziantep’teki Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Gaziantep’te, 5 katlı bir binanın 3’üncü katındaki dairenin girişinde bir yangın meydana geldi. Bu olay, oldukça korku dolu anlara neden olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, Şahinbey ilçesinin Burç Karakuyu Geneyik Mahallesi’nde bulunan Güneyşehir konutlarındaki binada gerçekleşti.

OLAYA MÜDAHALE

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı, evde kimsenin olmadığı esnada dairenin girişinde yangın çıkışı fark edildi. Durumu gören bina sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Hızlı bir şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

DURUMUN ARAŞTIRILMASI

Yangın sonucunda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak evin girişi ile dairenin bulunduğu kattaki koridorda hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar sürüyor ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’da Gerginlik Devam Ediyor

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası atanan Gürsel Tekin, partililerle gergin anlar yaşadı. Bir kadın üye, olaylar nedeniyle tepki gösterdi. Tekin ise sorumluluğu reddetti.
Haberler

CHP İstanbul’la Geçici Heyet Görevlendirildi

CHP'ye kayyum atanıp atanmadığı, son günlerde halk arasında sıcak tartışmalara neden oldu. Özellikle Gürsel Tekin'in durumu, bu konudaki merakları artırıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.