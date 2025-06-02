Gaziantep’ten 900 Milyon Dolar İhracat

GAZİANTEP’TEN YÜKSEK İHRACAT RAKAMLARI

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, mayıs ayı itibarıyla Gaziantep’in gerçekleştirdiği ihracat rakamlarını duyurdu. Ünverdi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere dikkat çekerek, mayıs ayında Gaziantep’ten toplamda 900 milyon 383 bin dolar değerinde ihracat yapıldığını bildirdi.

YILIN İLK BEŞ AYLIK PERFORMANSI

Ocak-mayıs döneminde Gaziantep’in ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2 artış göstererek 4 milyar 149 milyon 789 bin dolara ulaştı. Ünverdi, özellikle mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre bir iş günü daha az olmasına rağmen bu rakamların elde edilmesinin önemine değinerek, “Mayıs ayında Gaziantep’ten 900 milyon 383 bin dolarlık ihracat yapıldı. Gaziantep, hem aylık hem de dönemsel ihracatta 6’ncı sıradaki konumunu koruyor” şeklinde ifadeler kullandı.

TEŞEKKÜR VE DESTEK

Başkan Ünverdi, bu başarıda emeği geçen sanayicilere, ihracatçılara, çalışanlara ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Gaziantep’in ihracat rakamlarının artış gösterdiği bu dönemde, sanayi sektörünün özverisinden bahsetti ve iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.