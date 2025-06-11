Gaziantep’ten İki Okul, “Yeşil Bayrak” Aldı

GÜNCEL ÇEVRE PROJESİ ÖDÜLLERİ

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) iş birliğiyle yürütülen “Yeşil Okullar ve Doğanın Genç Savunucuları Projesi” çerçevesinde Gaziantep’ten iki okul, “Yeşil Bayrak Ödülü”ne sahip oldu. Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ile gerçekleştirilen proje doğrultusunda, Gaziantep’te pilot okul olarak seçilen Sevinç Göymen Ortaokulu ve Mehmet Alevli İlkokulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan 3. Yeşil Okullar Projesi Ödül Töreni’nde çevre bilincine yönelik katkılarıyla “Yeşil Bayrak Ödülü” aldı.

ÇEVRE BİLİNCİ YAYGINLAŞIYOR

Proje kapsamında öğrencilere çevre bilinci aşılamak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandırmak için pek çok uygulamalı çalışma gerçekleştirildi. Okul bahçeleri düzenlenerek, tek kullanımlık plastiklerin kullanımını azaltmak için çeşitli tedbirler alındı. Öğrenci ve veliler, çevre eğitimleri ve atölye faaliyetleriyle projeye aktif katılım gösterdi. Ağaç dikimi, kompost yapımı, doğal sabun üretimi gibi etkinliklerle öğrenciler doğayla doğrudan etkileşimde bulundu. Kendi elleriyle ektikleri sebzeleri büyüten ve tüketen öğrenciler, sağlıklı gıdaya erişimin ve doğaya saygının önemini deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Kıbrıs’taki ödül töreninde çevreye duyarlı kurum ve projelerin ödülleri verilirken, “Yeşil Bayrak” ödüllerinin takdimini Sevinç Göymen Ortaokulu adına Okul Müdürü Faruk Ulutaş, Mehmet Alevli İlkokulu adına ise Okul Müdürü İsmet Hozatlıoğlu aldı. Törene, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedriye Soku ve GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram da katıldı. GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, “Bu proje yalnızca öğrencilere yönelik değil, aileleri ve toplumu çevre bilinci konusunda daha duyarlı bireyler haline getirmeyi hedefliyor” diye belirtti. Bayram, “Yeşil Bayrak Sertifikası, çevreye duyarlılık konusunda yüksek standartları yakalayan okullara veriliyor. Sevinç Göymen Ortaokulu ve Mehmet Alevli İlkokulu’nun bu ödülü alması hem öğrencilerimiz hem de Gaziantep için büyük bir gurur kaynağıdır” ifadesini kullandı. Törene ayrıca GİKAD, UFÜ, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, eğitimciler ve çok sayıda davetli katıldı.