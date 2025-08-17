Gaziantep Valisi Çeber, Yangını Kontrol Altına Aldıklarını Açıkladı

GAZİANTEP VALİSİ YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR YAPTI

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangınla ilgili bilgi verdi. Vali, “Şu anda 40’a yakın itfaiye aracı ve 100 civarında itfaiye personelimiz var. Onun dışında da diğer kurumların hepsi burada. Sağlık, AFAD hepsi burada. Şu andaki değişkenlerde bir sıkıntı olmazsa başka bir fabrikaya sirayet etmeden söndürmeye gayret ediyoruz” dedi. Yangın, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde saat 16.10 sıralarında başladı.

YANGINA BÜYÜK MÜDAHALE

Yangının yaşandığı fabrikada itfaiye ekipleri 100 personel ve 40 araçla müdahale ediyor. Vali Kemal Çeber, yangın alanında yaptığı incelemelerde, “Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi çok büyük. Yaklaşık bin 200-bin 300 fabrikamız var burada. Bulunduğumuz noktada geri dönüşüm fabrikaları ve halı fabrikaları yoğunlukta. Bir özel geri dönüşüm, atık geri dönüşüm fabrikasında bize ihbarı gelen bir yangın var. Fabrika 10 dönüm üzerine kurulu ve içerisinde yangına karşı son derece hassas materyaller bulunuyor” ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK RİSKLERLE MÜCADELE

Vali, yangının etrafına sirayet etmeden söndürebilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, “Arka tarafında küçük bir risk var. Orası da bir halı fabrikasıydı, duvar duvara bu fabrikamız. Oraya söndürme faaliyetlerimiz yoğunlaştı” şeklinde konuştu. Yangında can kaybının olmadığını vurgulayan Çeber, “Fabrika sahibinin tahminine göre yangın aşırı sıcaktan kaynaklanıyor. Ama uzmanlarımız çalışmalarına devam edecek ve nedenini anlamaya gayret edeceğiz” dedi. Gaziantep’e ve fabrika sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.