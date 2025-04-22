Gaziantep Valisi Kemal Çeber Mesaj Yayımladı.

GAZİANTEP VALİSİ KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI

Gaziantep’in Valisi Kemal Çeber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı. Çeber, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 105. yıl dönümü ile Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara emanet ettiği bu özel bayramı coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

ÇOCUKLARA DUYULAN İNANÇ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, çocuklara duyulan inancın, sevgilerin ve umudun bir simgesi olduğunu belirten Çeber, “Sizler, bu milletin en masum, en temiz ve en güçlü yüreklerisiniz. Gözlerinizdeki ışık, yarınlarımızın aydınlık olacağının en büyük teminatıdır” dedi. Atatürk’ün söylemiş olduğu gibi, “Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar” ifadelerine de yer verdi.

GÜÇLÜ BİREYLER OLMAK

Bu bayramın yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Çeber, çocuklardan vatanını, milletini seven, bilimle, sanatla, sporla ilgilenen, dürüst, çalışkan ve üretken bireyler olmalarını beklediklerini aktardı. “Unutmayın ki, sizler bu ülkenin gelecekteki doktorları, mühendisleri, öğretmenleri, sanatçıları ve liderlerisiniz. Sizleri çok seviyoruz. Hayallerinizin peşinden gitmeniz için her zaman yanınızdayız. Bu vatan sizlerle daha da güzelleşecek” şeklinde çocuklara hitap etti.