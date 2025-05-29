Gaziantep Ve Halep Kardeş Şehir Protokolü

GAZİANTEPLİLER VE HALEPLİLER ARASINDA YENİ İŞ BİRLİĞİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Halep Valiliği kardeş şehir protokolü imzaladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu protokol, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Halep Valisi Azzam Al Gharib arasında gerçekleştirilmiş. İki şehir arasında altyapı, kültürel miras, tarım ve sanayi gibi birçok alanda kurumsal ve teknik iş birliğini güçlendirmek hedefleniyor.

GÜÇLERİ BİRLEŞTİRMEK İÇİN ANLAŞMA YAPILDI

Açıklamada, Fatma Şahin’in görüşlerine yer verildi. Şahin, önemli bir protokol imzaladıklarını vurguladı. Eski günlere dönme amacıyla güçlerini birleştireceklerini ifade eden Şahin, “Halep’in sorunlarına dair, altyapısından, üst yapısına, ulaşımdan, kültürüne enerjisinden, bilişimine bütün tecrübemizi buraya aktarmak istiyoruz ve Halep’i eski günlerine kavuşturmak istiyoruz. Bunu birlikte başaracağız.” dedi.

HALEP İÇİN UMUT VERİCİ AÇIKLAMALAR

Halep Valisi Azzam Al Gharib ise bu ilişkinin Halep ve Gaziantep halkı için olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. “Çok mutluyuz. Fatma Şahin’in yaptığı ziyarette birçok şeyden bahsettik. Yol, araçlar, ziraat, su, parklar gibi. İnşallah beraber Halep’i inşa edeceğiz.” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu protokol, iki şehir arasındaki dayanışmayı güçlendirerek, ortak projelerin hayata geçirilmesine olanak tanıyacak.