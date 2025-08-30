Haberler

Gaziantep Ve Kilis’te Yürüyüş Yapıldı

GAZİANTEP’TE YÜRÜYÜŞ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Gaziantep ve Kilis’te, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi. Şehitkamil ilçesinde yapılan yürüyüş, Oyuncakistan Parkı’nda başlayan kalabalık bir toplulukla Korupark’a kadar devam etti. Yürüyüş esnasında, 200 metre uzunluğunda bir Türk bayrağı açıldı. Korupark’ta bir araya gelen vatandaşlar, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu. Daha sonra, Fatih Joker ve Orkestrası, park içindeki stantta konser verdi. Katılımcılar, konsere Türk bayraklarıyla eşlik etti.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMALAR

Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Açıkgöz, AA muhabirine, her yıl geleneksel bir etkinlik olarak sürdürdükleri bayraklı yürüyüşü bu yıl da gerçekleştirdiklerini belirtti. Açıkgöz, “30 Ağustos Zafer Bayramı’ndan dolayı bir aradayız. Mutluyuz. Gururluyuz. Katılımın bir yıl sonra daha da fazla olacağına inanıyorum. Bugün yaklaşık bin kişi Türk bayraklarıyla yürüyüş yapıyoruz.” dedi.

KİLİS’TE MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ VE HAVAN FIŞEK GÖSTERİSİ

Kilis’te de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Hacı Mustafa Cümbüş Camisi önünde toplanan kalabalık, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Meydanda Atatürk Anıtı önünde meşale ateşi yakıldı. Etkinlik, havai fişek gösterisi ile sona erdi. Yürüyüşe Vali Tahir Şahin, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

