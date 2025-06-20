Gaziantep Yavuzeli’nde Öğrenciler Karnelerini Aldı

YAVUZELİ’NDE KARNE HEYECANI

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte toplam 51 eğitim kurumunda 5 bin 892 öğrenci karne heyecanı yaşıyor. Öğrenciler, ilçedeki çeşitli okullarda düzenlenen törenlerle karnelerini aldı.

KARNE TÖRENİNE KATILIM

Ballık Ortaokulu’nda gerçekleştirilen karne törenine Yavuzeli Kaymakamı Ömer Zuhal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç da katılıyor. Törende öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Zuhal, çocuklarla sohbet ederek tatillerini verimli geçirmeleri konusunda önemli tavsiyelerde bulunuyor. Özellikle bol bol kitap okumalarını isteyen Zuhal, öğrencilere yakın ilgi gösteriyor.

ŞEHİT ALİ ÇİFTÇİ OKUL BİRİNCİSİ

Şehit Ali Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi okul birincisi olan Elanur Genç, karnesini babası Mahmut Genç’ten alıyor. Bu özel an, karne heyecanını daha da artırıyor ve öğrenci için unutulmaz bir anı olarak kalıyor.