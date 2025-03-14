Gaziantepli Öğrenciler Mardin’de Yarışacak

GAZİANTEP’TEN ŞAMPİYON ÖĞRENCİLER

Gaziantep’in Araban İlçesinde bulunan ortaokul öğrencileri, Mardin’de gerçekleşecek grup maçlarında Gaziantep’i temsil etme imkanı elde etti. Tekvando Antrenörü Adem Kaya’nın önderliğinde, Gaziantep (TOHM) Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde düzenlenen Ortaokullar arası Gaziantep İl Şampiyonası’nda, Araban ilçesi Atatürk Ortaokulu öğrencileri 2 birincilik ve 1 üçüncülük madalyası kazandı.

ÖĞRENCİLER BAŞARIYLA DÖNDÜ

Antrenör Adem Kaya, “Arabanlı ortaokul öğrencisi dereceye giren başarılı öğrencilerimiz, Mardin’de yapılacak olan grup maçlarında Gaziantep’i temsil etme hakkını kazandı. Bu müsabakalara hazırlanma süreci boyunca ve müsabaka gününe kadar destek sağlayan Araban Kaymakamı Özgür İşçimen’in sporcularımıza desteği, müsabakalarda sporcularımıza moral oldu” şeklinde konuştu.