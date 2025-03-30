Gaziantepliler Bayram Namazı İçin Camilere Koştu

VATANDAŞLAR CAMİLERE AKIN ETTİ

Gaziantep’te bayram namazı için vatandaşlar camilere akın etti. Namazın kılınmasının ardından insanlar birbirleriyle topluca bayramlaştı. Ramazan Bayramı’nın coşkuyla başladığı Gaziantep’te, sabah saatlerinde şehir merkezi ve ilçelerdeki halk, bayram namazını kılmak için cami yollarına düştü.

YAĞMURA RAĞMEN CAMİLER DOLDU

Hava şartlarına rağmen, yani yağışlı havaya karşı, camiler insanlarla dolup taştı. Ezanın okunduğu an, bayram namazı için saf oluşturan vatandaşlar, samimiyetle namaz kıldı ve dualar etti. Namaz sonrası farklı gruplar halinde toplanan insanlar, bu özel günde bir araya gelerek bayramlaşmanın tadını çıkardı.