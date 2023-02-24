Gaziantep’te evler böyle olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Nurdağı ve İslahiye’de yeni konutlar için ilk kazmanın vurulduğunu duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye’de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’te zemin etüd çalışmaları tamamlanan yerlerde ilk etap konutlar için ilk kazmanın vurulduğunu bildirdi.

TOKİ vasıtasıyla Gaziantep’te Nurdağı’nda ve İslahiye’de yapılacak konutlara ilişkin paylaşılan görsellerde, konutların zeminle birlikte 3-4 katlı olduğu görülüyor.

Nurdağı ve İslahiye’de toplam 855 konut yapılacak.

Gaziantep’te yeni konutlar için ilk kazma vuruldu

Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti;

Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz! TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye’de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk.