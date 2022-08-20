Gaziantep’te feci kaza: 15 ölü, 22 yaralı

Gaziantep’te feci bir kaza meydana geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, 15 kişinin can verdiğini duyurdu.

Gaziantep’te katliam gibi kaza meydana geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül “İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var” açıklamasında bulundu. Yaralı sayısının 22 olduğu öğrenildi.

Gaziantep’te katliam gibi bir kaza yaşandı.

İlk belirlemelere göre bir otomobil dere yatağına düştü.

Olay yerine ambulans, itfaiye ve gazeteciler gitti. Müdahale sürerken bir otobüs devrilerek müdahale için bölgede bulunan görevlilere ve gazetecileri ezdi.

İlk belilemelere göre 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli ve 2 gazeteci dahil olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti.