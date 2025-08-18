Gazidere Domatesi Hasadı Başladı Sinop’ta

GAZİDERE DOMATESİ HASADI BAŞLADI

Sinop’un Boyabat ilçesinde, coğrafi işaretle tescillenmiş olan Gazidere domatesinin hasat dönemi heyecanıyla birlikte başladı. Aşağı Gazidere köyü ve çevresinde yetiştirilen domateslerin hasadı için bir program düzenlendi.Programa Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ve eşi Reva Beray Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz ve eşi Zahide Yılmaz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Hakan Başaklıgil ve eşi Ebru Başaklıgil, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ve eşi Elif Önlem katıldı.

PROTOKOL DOMATES HASADINA KATILDI

Protokol üyeleri, üreticilerle birlikte domatesleri toplama etkinliğine katılarak çiftçilerin sevinçlerine ortak oldu. Tarlada çiftçilerle bir araya gelen Vali Özarslan, Gazidere domatesinin bölge için taşıdığı önem hakkında bilgi verdi. Özarslan, “Coğrafi işaretli Gazidere domatesinin Sinop ve Boyabat için önemli bir marka değeri taşıdığını” ifade etti.

GAZİDERE DOMATESİ NEDEN ÖNEMLİ?

İnce kabuğu, parlak kırmızı rengi, çok loplu yapısı ve güçlü aroması ile bilinen Gazidere domatesi, bölgenin en seçkin tarımsal ürünlerinden biri olarak sofraları süslüyor. Bu domates türü, yerel tarımın sürdürülebilirliğine ve ekonomik gelişime büyük katkı sağlıyor.