Gaziemet Öğrencilerinden Filistin’e Yardım Kampanyası

EĞİTİMDE YARDIMLAŞMA RUHU

Kütahya’nın Emet ilçesinde bulunan Gaziemet İlkokulu öğrencileri, kumbaralarında topladıkları harçlıkları zor durumda olan Filistin’deki çocuklara ulaştırmak için bir kampanya düzenliyor. Kampanya sonucunda toplanan yardımlar, Emet İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Süleyman Aydın’a teslim edildi. Bu yardımlar, Türkiye Diyanet Vakfı’nın şubesinin aracılığıyla Filistin’e gönderilecek.

MINIK YÜREKLERDEN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

Televizyonlardan Filistin’deki çocukların zor durumda olduğunu öğrenen minik öğrenciler, “Onlara yardım etmek için okulumuzda başlatılan kampanyada kumbaralarımızda biriktirdiğimiz harçlıklarımızı göndermek istedik. Umarız mutlu olurlar.” diyerek duygularını ifade ettiler. Öğretmenler ise bu kampanyanın, çocuklara yardımlaşma ve dayanışma bilincini aşılamada büyük önem taşıdığını belirtti.