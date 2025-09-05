Haberler

Gaziemir’de Kaçak Ürün Ele Geçirildi

OPERATION IN GAZİEMİR

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, polis ekipleri tarafından bir tekel bayiinde gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı çeşitli ürünler ele geçiriliyor. Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü, ‘Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı’ çerçevesinde bugün yapılan istihbari ve teknik çalışmalar sonucunda E.M. isimli şahsın işletmekte olduğu tekel bayisine operasyon düzenliyor.

ELE GEÇİRİLEN KAÇAK ÜRÜNLER

Yapılan aramalarda; 116 paket gümrük kaçağı sigara, 108 paket gümrük kaçağı puro, 91 paket kaçak elektronik sigara aparatı ve 31 kutu cinsel içerikli ilaç tespit ediliyor. Ele geçirilen tüm bu ürünlere el konulurken, şüpheli E.M. hakkında adli işlemler başlatılıyor.

ÖNEMLİ

Kastamonu’da Kamp ve Offroad Festivali Başladı

Kastamonu'da Doğa Sporları ve Offroad Kulübü tarafından düzenlenen üç günlük festival, Uzunyazı'da konserler, sinema, oyunlar ve offroad araçları gösterileriyle başladı.
Ege Denizi’nde Türk-Yunan Gerginliği Yaşandı

Ege Denizi'nde Saros Körfezi açıklarında Türk ve Yunan balıkçıları arasında gerilim yaşandı. Türk balıkçılar, Yunan teknelerini Türk sularına kadar takip ederek uzaklaştırdı. Olay cep telefonlarıyla görüntülendi.

