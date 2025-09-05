Gaziemir’de Kaçak Ürün Ele Geçirildi

OPERATION IN GAZİEMİR

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, polis ekipleri tarafından bir tekel bayiinde gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı çeşitli ürünler ele geçiriliyor. Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü, ‘Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı’ çerçevesinde bugün yapılan istihbari ve teknik çalışmalar sonucunda E.M. isimli şahsın işletmekte olduğu tekel bayisine operasyon düzenliyor.

ELE GEÇİRİLEN KAÇAK ÜRÜNLER

Yapılan aramalarda; 116 paket gümrük kaçağı sigara, 108 paket gümrük kaçağı puro, 91 paket kaçak elektronik sigara aparatı ve 31 kutu cinsel içerikli ilaç tespit ediliyor. Ele geçirilen tüm bu ürünlere el konulurken, şüpheli E.M. hakkında adli işlemler başlatılıyor.