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Gazilerden Havran Kaymakamı’na Anlamlı Ziyaret

ZİYARETİN DETAYLARI

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Ali Hulusi Karakuz ve dernek üyeleri, Havran Kaymakamı Enver Özderin’i makamında ziyaret etti. Bu ziyarette, gazilerin dernek faaliyetleri ve çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.

KAYMAKAM’DAN TEŞEKKÜR

Kaymakam Özderin, nazik ziyaretleri için Başkan Karakuz ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Özderin, gazilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

HATIRA FOTOĞRAFI

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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