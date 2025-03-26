Gazilerle İftar Programı Düzenlendi

İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, gaziler ve eşleri ile birlikte özel bir iftar programı gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. ‘Kahramanlarımız ve Yakınları ile İftardayız’ projesi çerçevesinde, Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir iftar etkinliği yapıldı.

GAZİLER VE EŞLERİ BİR ARADA

Müdürlük personeli, Eskişehir Muharip Gaziler Derneği üyesi gaziler ve eşleriyle iftar sırasında bir araya geldi. Bu etkinlik, gazilerin ve ailelerinin birlikte vakit geçirmesi açısından önemli bir fırsat sundu.