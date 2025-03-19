Gazimihal Halk Oyunları Ekibi İl Birincisi

GELENEKSEL HALK OYUNLARI YARIŞMASI COŞKUSU

Bilecik’te gerçekleştirilen Geleneksel Halk Oyunları İl Yarışması, büyük bir coşkuyla yapılıyor. Bu yılki organizasyonda Gazimihal Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi, il birinciliğini elde ediyor. Gölpazarı İlçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, bu yarışmanın şehrin kültürel yapısını renkli görüntülerle süslediğini dile getiriyor.

Yarışmanın Öne Çıkan Performansı

Kılıç; “Kültürel mirasımızı yaşatmayı amaçlayan bu etkinlik, yoğun ilgi gördü” diyerek yarışma katılımcılarının gösterdiği ilgiyi ifade ediyor. Minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yarışan okullar, başta Bilecik Yöresi Halk Oyunları olmak üzere çeşitli yöresel oyunları sahneye koyuyor. Yıldızlar kategorisinde Gazimihal Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi, dokuz Bilecik yöresi oyununu enerjik bir şekilde sunarak il birincisi olmayı başarıyor. Bölgedeki yarışmada ilimizi temsil edecek olan bu öğrencileri de tebrik ediyor.

Kültürel Mirasın Geleceği

Kaymakam Kılıç, etkinliklerin genç nesillerin kültürel mirasa olan bağlılığını arttırdığını ve geleneksel oyunların toplumsal hayatımızda nasıl bir yer edindiğini vurguluyor. Bu tür organizasyonların, kültürel değerlerin yaşatılmasına ciddi anlamda katkı sağladığını belirtiyor.