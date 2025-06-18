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Gazimihal İlk Ve Ortaokulu Mihalfest Düzenledi

GAZİMİHAL İLK VE ORTAOKULU’NDA MİHALFEST COŞKUSU

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde faaliyet gösteren Gazimihal İlk ve Ortaokulu, bu sene 4’üncü kez “Mihalfest” etkinliğini gerçekleştirdi. Öğrenci, öğretmen ve velilerin bir araya geldiği bu etkinlik, iş birliği ile düzenlendi. Eğlenceli anların yaşandığı festivalde çeşitli oyunlar, müzik konserleri ve farklı yarışmalar düzenlendi.

HAYIR ÇARŞISI VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Festivalde kurulan hayır çarşısı ve atölye çalışmaları ise veliler ve ilçe sakinleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Velilerin destekleriyle hazırlanan hayır çarşısından elde edilen gelir Okul Aile Birliği’ne aktarılırken, bu etkinlik okul ile veli arasındaki bağı güçlendiriyor. Mihalfest’in geleneksel bir etkinlik haline gelmesi ve ileriki yıllarda da devam etmesi planlanıyor.

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