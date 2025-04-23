Gazimihal Okulu Türkiye’yi Temsil Edecek

GAZİMİHAL İLK VE ORTAOKULU BAŞARIYLA İLERLİYOR

Bilecik’te düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nda Gazimihal İlk ve Ortaokulu öğrencileri büyük bir başarıya imza atarak Bilecik’i Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı. Bu yıl 7.’si gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye Şampiyonası’nın öncesinde, Bilecik genelinde yapılan turnuvada Gazimihal İlk ve Ortaokulu, ilkokul düzeyindeki ‘Abluka’ ve ‘Pentago’ oyunlarında il birincisi oldu.

ÖĞRENCİLER FİNALDE YER ALACAK

Abluka oyununda il birincisi olarak öne çıkan Selman Yaman ve Pentago oyununda il birincisi olan Kuzey Efe Çoban, elde ettikleri başarıyla Türkiye finallerine katılma hakkı elde ettiler. Bu sonuç, öğrencilerin zeka oyunlarındaki yeteneklerini ve azimlerini ortaya koymuş oldu. Bilecik halkı bu başarıdan gurur duyuyor.