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Gazimihal Ortaokulu Halk Oyunları İl Birincisi

BİLECİK’TE COŞKULU YARIŞMA

Bilecik’te gerçekleştirilen Geleneksel Halk Oyunları İl Yarışması, büyük bir coşkuyla kutlandı. Bu etkinlikte Gazimihal Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi, il birincisi olmayı başardı. Gölpazarı İlçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, yarışmanın şehrin sosyal yaşamına damgasını vurduğunu ifade etti. “Kültürel mirasımızı yaşatmayı amaçlayan bu etkinlik, yoğun ilgi gördü” diyerek heyecanını paylaştı.

KATILIMCILAR KÜLTÜREL DEĞERLERİ SERGİLEDİ

Kaymakam Kılıç açıklamasında, “Minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yarışmaya katılan okullar, Bilecik Yöresi Halk Oyunları başta olmak üzere farklı yöresel oyunlarımızı sergilediler.” şeklinde belirtti. Yıldızlar kategorisinde yer alan Gazimihal Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi, Bilecik yöresinden dokuz farklı oyunu etkileyici bir performansla sundu ve bu sayede il birincisi olmayı başardı. “Bölge yarışmasında ilimizi temsil edecek olan öğrencilerimizi tebrik ederiz” ifadeleriyle destekledi.

KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASI

Kaymakam Kılıç, bu tür etkinliklerin genç nesilleri kültürel mirasa sahip çıkma konusunda cesaretlendirdiğini ve toplum içinde geleneksel oyunlarımızın yaşaması için önemli katkılar sağladığını vurguladı. Yarışma, il genelinde büyük bir ilgiyle karşılanırken, katılan ekiplerin gösterileri izleyicilerden tam not aldı.

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