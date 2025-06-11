Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi Toplandı

MECLİS TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin görevden alınmasının ardından belediye başkanvekili seçimi için bir araya geldi. Meclis, 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik liderliğinde belediye binasında toplandı. Seçim için AK Parti, Meclis Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Eray Karadeniz’i aday gösterirken, CHP ise Murat Topaloğlu’nu aday olarak sundu.

OYLAMA SÜRECİ

Adaylardan hiçbiri ilk iki turda salt çoğunluğa ulaşamayınca, 3. tur oylama gerçekleşti. Bu turda AK Parti adayı Eray Karadeniz, 21 oy alarak başkanvekili seçildi. CHP adayı Murat Topaloğlu ise 16 oyda kaldı. Seçim sonucuna itiraz eden CHP’li meclis üyeleri, meclis salonunda sıralara vurarak protesto yaptı. Gerginlik sonrası bazı üyeler, sürecin hukuki değil siyasi olduğuna dikkat çekti.

YENİ BAŞKANVEKİLİ KARADENİZ’İN TAVIRLARI

Seçim sonrası makam koltuğuna oturan yeni başkan vekili Eray Karadeniz’in neşeli tavırları gözden kaçmadı. Karadeniz’in, destekleyen MHP’li üyelerle birlikte verdiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.