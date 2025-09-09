Gaziosmanpaşa’da ailenin telefon tartışması

TELEFON TACİZİ NEDENİYLE AİLELER ARASINDA KAVGA

Gaziosmanpaşa’da, iki aile arasında telefonla taciz iddiası nedeniyle başlayan bir tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz gece meydana geldi. İddiaya göre, bir kişiye yönelik mesajla taciz iddiası yüzünden taraflar arasında gerginlik oluştu.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, olay yerine çok sayıda polis ekibi çağrıldı. Kavga bir ara sokakta devam ederken, çevredeki araçlar hareket etmekte zorluk yaşadı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi ve taraflar arasındaki sözlü tartışma, polis önünde de bir süre daha devam etti. Kavganın sona ermesinin ardından bazı kişiler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.