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Gaziosmanpaşa’da Bir Kavga Yaşandı

OLAYIN GELİŞİMİ

Gaziosmanpaşa’da, kalabalık bir grubun bir kişiye sokakta yaptığı saldırı cep telefonu tarafından kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, bir grup, öğle saatlerinde bir apartmanın penceresinden bir kadına bakmakla suçladıkları kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın tırmanmasıyla birlikte kalabalık, bu kişiyi darbetmeye başladı.

POLİS MÜDAHALESİ

Olay üzerine ihbar alan polis ekipleri, bölgeye gelerek kargaşayı ayırmakta zorlandı. Kavgaya karışan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayın detayları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve bu anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.

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