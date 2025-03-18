Gaziosmanpaşa’da Etkinlik Sırasında Sahne Çöktü

ÇADIRDAKİ SAHNENİN ÇÖKMESİYLE YARALILAR OLDU

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde kurulan çadırda sahnenin çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Sahne, Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinlikler sırasında koro ekibinin sahneye çıktığı esnada çöktü. Çöküşü gören vatandaşlar arasında büyük bir panik oluştu. Sahne üzerinde bulunan koro ekibindeki 4 kişi hafif yaralanarak olayın merkezinde yer aldı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Görevliler, çadırda bulunan diğer kişileri hızlıca tahliye ederken, olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri, yaralılara anında müdahale ederek, hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi. Olayın gerçekleştiği anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR

Sahnenin çökme nedeni ile ilgili olarak gerekli inceleme çalışmaları sürdürüyor.