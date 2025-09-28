Haberler

Gaziosmanpaşa’da Firari Hükümlü Musa S. Yakalandı

FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Gaziosmanpaşa’da, çeşitli suçlardan toplamda 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından hükümlülerin yakalanmasına yönelik bir çalışma yürütüldü. Bu çalışmalar kapsamında, “birden fazla kişi tarafından silahla yağma” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Musa S., 10 Ekim 2024’ten bu yana arandığı tespit edildi.

SAKLANDIĞI YER BELİRLENDİ

Musa S.’nin Gaziosmanpaşa’daki bir evde saklandığı belirlendi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi ve cezaevine gönderildi.

