Gaziosmanpaşa’da Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziosmanpaşa’da, farklı suçlardan toplam 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, hükümlülerin yakalanmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışma sırasında “birden fazla kişi tarafından silahla yağma” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Musa S. takibe alındı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Yapılan araştırmalar sonucunda Musa S.’nin Gaziosmanpaşa’da bir evde saklandığı belirlendi. Hemen ardından düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin sona ermesinin ardından, sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

