Gaziosmanpaşa’da İnşaat İşçileri Kavga Ettiler

KAVGA NEDENİ BELİRSİZ

Gaziosmanpaşa ilçesinde inşaat işçileri arasında, nedeni henüz belirlenemeyen bir tartışma sonrasında kavga çıktı. Taş, sopa, kalas ve demirlerin kullanıldığı bu kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde gerçekleşen tartışma, kısa sürede hızla büyüyerek şiddetli bir hale dönüştü. İşçilerin birbirlerine taş, sopa ve demirlerle saldırdığı anlar, adeta savaş alanını andırdı.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIĞA UĞRADI

Çevrede bulunan vatandaşlar, yaşanan arbede karşısında büyük bir şaşkınlık ve korku yaşadı. Birçok kişi o anları cep telefonlarıyla kaydederken, görüntülerde işçilerin öfkeli bir şekilde birbirlerine saldırdığı net bir şekilde görüldü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS MÜDAHALESİ

Polis ekipleri, tarafları ayırmak ve durumu kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Kavga sırasında bazı işçilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı ve gelişmelerin takip edilmesi gerektiği ifade edildi.