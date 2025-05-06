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Gaziosmanpaşa’da İşçiler Kavga Etti

İNŞAAT ALANINDA KAVGA

Gaziosmanpaşa’da bir inşaat alanında çalışan işçiler arasında kavga meydana geldi. İki grup arasında yaşanan bu çatışma, taşlar ve sopalarla gerçekleştirilen saldırılarla alevlendi. Olay, Karlıtepe Mahallesi’nde, dün öğle saatlerinde inşaat sahasında gerçekleşti.

TAHİLİM GEREKEN BİR KONU

İnşaatta çalışan işçilerden oluşan iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. İşçiler, inşaattaki taşları ve diğer materyalleri birbirlerine fırlatmaya başladı. Kavga ortamı giderek şiddetini artırdı ve işçiler, sopalarla da birbirlerine saldırmaya başladı. Bazı işçiler kaçarken, diğerleri sopalarla onları takip etti.

KAMERAYA YANSIDIM

Sıcak çatışmanın anları, cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntüler, inşaat alanındaki kaosun boyutlarını gözler önüne serdi. Bu tür olaylar, işçilerin iş güvencesi ve çevre güvenliği gibi konular üzerinde tekrar düşünülmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

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