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Gaziosmanpaşa’da Kadına Şiddet Olayı Yaşandı

GECE VAKTİ ŞİDDET OLDU

Gaziosmanpaşa’da, caddede yürüyen bir kişi, tartıştığı kadına şiddet uyguladı. Şiddet gören kadın, çığlık atarak yardım istemeye başladı. Olayın ardından çift, bulundukları yerden uzaklaştı.

TARTIŞMA NEDENİ BELİRSİZ

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 02.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Küçükköy Yolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede yürüyen kadın ile erkek arasında nedenleri henüz belirlenemeyen bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, kadına tokat attı.

Sokak ortasında darbedilen kadın, çığlık atarak yardım istemek zorunda kaldı. Olayda çevreden kimsenin müdahalede bulunmaması dikkat çekti. Bir süre sonra çift, olay yerinden ayrıldı. Çevrede bulunan bazı kişiler, olaya ait anları cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, şiddete maruz kalan kadının “Gelmeyeceğim” dediği ve olay sonrası çiftin yürüyerek bölgeden uzaklaştığı gözlemleniyor.

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