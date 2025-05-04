Gaziosmanpaşa’da Kafede Yaralanan Genç

HUSUMETLİLER ÜZERİNE KOVALAMACA YAŞANDI

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde 17 yaşındaki genç, husumetlileri ile karşılaştıktan sonra kaçarken kafeye sığınmak istedi. Yaşanan kovalamacanın ardından, genç kafede silahlı saldırıya uğradı. Olay sırasında yaralanan genç, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

SALDIRI ANINDA KAFEDEN ATEŞ AÇILDI

Olay, akşam saat 22.30 sularında Gaziosmanpaşa’nın Kazım Karabekir Mahallesi’nde yer alan Girne Caddesi üzerinde meydana geldi. Yiğit Serkan S. adlı genç, arkadaşları ile yürüyüş yaptığı esnada motosikletli husumetlileri ile karşılaştı. Taraflar arasında yaşanan kovalamaca sırasında, Yiğit Serkan S.’nin arkadaşları ara sokaklara kaçtı. Genç ise cadde üzerindeki kafeye sığınmayı tercih etti. Motosikletli saldırganlardan biri, kafeye ateş açarak genci hedef aldı. Bu saldırı sonucunda Yiğit Serkan S. elinden yaralandı ve motosikletli saldırganlar olay yerinden kaçtı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, kafede detaylı bir çalışma gerçekleştirirken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için arama çalışmalarına devam ediyor.