Gaziosmanpaşa’da Kişiyi Darbeden Grup

KALABALIK GRUP DARBEDİ

Gaziosmanpaşa’da bir grup, sokakta bir kişiye saldırdığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Alınan bilgilere göre, bir apartmanın penceresinden kadın izlediğini iddia ettikleri kişiyle bir tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte kalabalık grup, bu kişiyi darbetmeye başladı.

POLİS MÜDAHALESİ

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kavga anı, cep telefonuyla görüntülendi.