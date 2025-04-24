Haberler

Gaziosmanpaşa’da Kişiyi Darbeden Grup

KALABALIK GRUP DARBEDİ

Gaziosmanpaşa’da bir grup, sokakta bir kişiye saldırdığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Alınan bilgilere göre, bir apartmanın penceresinden kadın izlediğini iddia ettikleri kişiyle bir tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte kalabalık grup, bu kişiyi darbetmeye başladı.

POLİS MÜDAHALESİ

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kavga anı, cep telefonuyla görüntülendi.

ÖNEMLİ

Haberler

Ancelotti: Arda Güler Orta Sahanın Kalitesi

Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in oyun kuruculuk yeteneğini vurgulayarak, Türk futbolcunun geleceğinin orta sahada olduğunu aktardı. Güler'in Getafe karşısındaki performansını da takdir etti.
Haberler

Google Doodle, Yıldızlar İçin Önemli

Google, "Opkomst van de halve maan" adlı oyunu özel Doodle olarak kullanıcılara sundu. Bu yenilik, kullanıcıların dikkatini çekmek için tasarlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.