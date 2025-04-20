Gaziosmanpaşa’da Kız Çocuğuna Darp!

Gaziosmanpaşa’da yaşanan talihsiz bir olayda, küçük yaşta bir kız çocuğu, yaşıtları tarafından darbedildi. Bu darp anları, bir cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kız çocuğunun saçının koparıldığı ve yere düştükten sonra tekme ve tokatlarla darbedildiği anlar yer alıyor.

OLAYIN GEÇTİĞİ YER

Olay, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 4 küçük kız çocuğu, kendi yaşıtları olan bir kız arkadaşlarını, kendilerine ve ailelerine küfür ettiği nedeniyle boş bir araziye davet etti. Buluşma alanına gelen kız çocuğu burada bir süre tartıştı.

DARP ANLARI

Tartışmanın ardından 3 kız çocuğu, arkadaşı üzerinde fiziksel şiddet uygulamaya başladı. O anlar, gruptaki diğer bir kız çocuk tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, darbedilen kız çocuğu yere düşürülüp, ardından tekmelendiği gözlemleniyor. Diğer kız çocuklarından biri, darp sırasında arkadaşının saçını kopararak kameraya gösterip gülüyor. Darp edilen kız, diğerlerinin ellerinden kurtulmaya çalışırken çığlık atıyor.