Gaziosmanpaşa’da Konteynerde Yangın Meydana Geldi

İNŞAAT ALANINDA YANGIN ÇIKTI

Gaziosmanpaşa’da bir inşaat sahasında işçilerin yaşadığı konteynerlerden birinde bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Kısa sürede diğer konteynerlere de sıçrayan yangın, çevrede panik yarattı. Yangın, saat 15.00 sularında Yıldıztabya Mahallesi’nde bulunan Afet İşleri Müdürlüğü yakınındaki inşaat alanında patlak verdi.

İTFAYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Konteynerlerden birinde dumanların çıkmasıyla durum fark edildi. Yangın, konteyner içindeki yatağın alev almasıyla birlikte hızla büyüyerek çevredeki diğer konteynerlere yayıldı. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine yönlendirildi.

FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Polis, yangın bölgesinde geniş güvenlik önlemleri aldı ve olay anında konteynerlerde kimsenin olmaması, muhtemel bir felaketi engelledi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürme çalışmalarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi ve daha sonra olay yerinden ayrıldı.