Gaziosmanpaşa’da Metehan Kirazlı Hayatını Kaybetti

TRAFİK KAZASI VE HAYATINI KAYBEDEN MİNİK MÜCADELE

Gaziosmanpaşa’da 5 yaşındaki Metehan Kirazlı, abisinin eve dönmekte olduğu öğrenci servisinin altında kalarak hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde aynı araçla hastaneye kaldırılan Metehan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza, 6 Mayıs Salı günü saat 16.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi’nde gerçekleşti.

OLAY ANINDA NELER YAŞANDI?

Metehan Kirazlı’yı dedesi Recep Kirazlı, kreşten aldıktan sonra okuldan gelen 12 yaşındaki abisi Uras Kirazlı’nın dışarıda beklemesini sağladı. Uras Kirazlı’nın öğrenci servisiyle eve dönmesiyle dede, yolun karşısına geçerek abisini araçtan indirdi. O esnada Metehan Kirazlı, yola çıkıp yere eğildiği sırada aynı araç, 5 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti. Olay sonucu ağır yaralanan Metehan, hemen Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı fakat burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı. Kazanın ardından servis şoförü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AİLENİN VE KOMŞULARIN DUYGULARI

Hayatını kaybeden çocuğun dedesi Recep Kirazlı, “Ben çocuğu karşıda bıraktım. Minibüs durduğunda çocukla göz temasım vardı. Servisten inen diğer torunumu almaya gidince göz temasım kayboldu. Bir baktım ki minibüs hareket etmiş, çocuk tekerleklerin altında kalmış. Oradan buraya geçişini görmedim. Şoförün o an nereye baktığını da görmedim. Çocuğu kaldırıp şoföre ‘abi ne yaptın’ diye bağırdım. O da indi aşağıya, sonra alıp hastaneye götürdük. Sonuçta hastanede vefat etti” şeklinde konuştu.

Diğer yandan, servis minibüsünün altında kalan Metehan Kiraz’ın komşusu Yiğit Ayat ise, “Çocuk kenarda oturuyordu. Servis geldiğinde dedesi servisten diğer çocuğu indirirken Metehan kenardan yolun ortasına geçmiş. Araç 1.5-2 metre ilerde, şoför görüş mesafesindeydi. Anlaşılan o ki, şoför dikiz aynasından diğer öğrenciyi indirdi ve önüne bakmadan gaza bastı. Eğer biz orada olsaydık çarpmış olabilirdi. Önüne bakmadığı için servis şoförü kesinlikle hatalı. Hareket ettiğinde ilk teker geçince durması gerekirdi; o da yok, ikinci tekerde herkes bağırınca durdu” ifadelerini kullandı.