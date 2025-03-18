Gaziosmanpaşa’da Sahne Çöktü: 4 Yaralı

İSTANBUL’DA SAHNE ÇÖKÜNTÜSÜ

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde, Ramazan etkinlikleri kapsamında kurulan çadırda meydana gelen sahne çökmesi, 4 kişinin yaralanmasına yol açtı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinlik alanında, koro ekibi sahneye teşekkür için çıktığı esnada, sahne aniden çökmeye başladı.

PANİK ORTAMI YAŞANDI

Sahnenin çöküşünü gören katılımcılar arasında panik hakim olurken, olay sırasında sahnede bulunan koro ekibinden 4 kişi hafif yaralandı. İhbarın yapılmasıyla birlikte olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi. Görevliler, çadırda bulunan diğer vatandaşları güvenli bir şekilde tahliye etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen polis, çevrede güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öte yandan, sahnenin çökme anları kameralar tarafından kaydedildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.