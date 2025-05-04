Gaziosmanpaşa’da Saldırıya Uğrayan Yaralandı

OLAYIN YERİ VE NEDENİ
Gaziosmanpaşa’da bir kişi, silahlı saldırıya maruz kaldı. Kazım Karabekir Mahallesi’nde, daha önce aralarındaki husumet nedeniyle Y.S.S’ye silahla ateş açıldığı belirtildi.
POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE
İhbarın yapılmasının ardından, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan Y.S.S, olay yerindeki ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye götürüldü.
ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis timleri, olayla ilgili olarak şüphelilerin yakalanması amacıyla soruşturma ve araştırma çalışmalarına başladı.