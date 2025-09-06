Haberler

Gaziosmanpaşa’da Yangın Çatıya Sıçradı

GÜRCİ ÜZERİNDE YANGIN ÇIKTI

Gaziosmanpaşa’da bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında büyük bir yangın meydana geldi. Bağlarbaşı Mahallesi Çimenzar Sokak’ta, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıkış yaptı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ve itfaiye ekipleri, binada yaşayanları güvenli bir şekilde tahliye etti.

ALEVLER YAKIN BİNALARA SIÇRADI

Yangın, bitişikteki 2 binanın çatısına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü, ancak binanın çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, bitişikte yer alan 2 binanın çatısında da ciddi hasar oluştu. Yangın anı ve çevredeki sakinlerin yaşadığı panik, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

İnegöl’de Elektrikli Bisiklet Üzerinde Kaza

İnegöl'de bir elektrikli bisiklet, otomobille çarpıştı; kazada sürücü ağır yaralandı. Olayın ardından sürücünün durumu ciddiyetini koruyor.
Eskişehir’de Ambulansı Kovaladılar, Gözaltına Alındılar

Eskişehir'de bir ambulansı takip eden iki kişi gözaltına alındı. Trafiği tehlikeye atan şahıslar, emniyette verdikleri ifadede haklarına yönelik saldırı olduğunu iddia etti.

