Gaziosmanpaşa’da Yangın Çatıya Sıçradı

GÜRCİ ÜZERİNDE YANGIN ÇIKTI

Gaziosmanpaşa’da bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında büyük bir yangın meydana geldi. Bağlarbaşı Mahallesi Çimenzar Sokak’ta, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıkış yaptı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ve itfaiye ekipleri, binada yaşayanları güvenli bir şekilde tahliye etti.

ALEVLER YAKIN BİNALARA SIÇRADI

Yangın, bitişikteki 2 binanın çatısına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü, ancak binanın çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, bitişikte yer alan 2 binanın çatısında da ciddi hasar oluştu. Yangın anı ve çevredeki sakinlerin yaşadığı panik, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.