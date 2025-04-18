Gaziosmanpaşa’da Yangın İki Bina Yaktı

Gaziosmanpaşa’da gece saatlerinde bir gecekonduda meydana gelen yangın, bitişiğinde bulunan iki katlı binaya sıçradı. Alevler içinde kalan iki bina, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangın, saat 00.30 sularında Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Plevne Kahramanları Sokak’ta başladı. Nedeni bilinmeyen yangın, kısa sürede bitişikteki iki katlı binaya da sıçradı. Her iki yapı da alevlerle kaplandı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE KURTARMA OPERASYONU

Mahalleli tarafından yapılan ihbar sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ulaştı. Yangının başladığı evde mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralanmadan kurtarıldı. Ekiplerin yaklaşık üç saat süren yoğun çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonrası tamamen yanmış olan iki katlı binada ekipler, tedbir amaçlı arama faaliyetlerine başladı.

CAN KAYBI YOK, İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.