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Gaziosmanpaşa’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN SEBEBİ BELİRSİZ

Gaziosmanpaşa’da, bir inşaatta işçilerin yaşadığı 3 konteynerde yangın çıktı. Yıldıztabya Mahallesi Bayır Sokak’taki işçilere ait olan bu konteynerlerde meydana gelen yangının nedeni henüz belirlenemiyor. Olayın bildirimi üzerine hızlıca polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis ekipleri konteynerlerin bulunduğu inşaatın etrafında güvenlik tedbirleri aldı. Yangının çıktığı konteynerlerin boş olduğu tespit edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

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