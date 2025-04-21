Gaziosmanpaşa’da Yangın Sebahat’ın evi yandı

Gaziosmanpaşa’da Gecekondu Yangını

GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan bir gecekondu bu sabah bilinmeyen bir nedenden dolayı yangına teslim oldu. Olay, Sarıgöl Mahallesi Cami Sokak’taki evde meydana geldi. Sebahat Dutçu, babası Aytaç Duçtu ile yaşadığı evin alevler içinde kaldığını gördüğünde uykusundan uyanmıştı. Yangın sırasında “Kapıyı açar açmaz üstümüze ateş geldi. Şaşırdık. Tavan komple yanmaya başladı. Evin içinde mahsur kaldık. Babamı camdan çıkardılar” şeklinde açıklama yaptı.

İTFAİYE EKİPLERİ ZORLUKLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın nedeniyle olay yerine vatandaşların ihbarı ile itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin çıkış noktasında içerde mahsur kalan Aytaç Duçtu ve kızı Sebahat Dutçu, ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Maalesef ev, yangından sonra kullanılamaz hale geldi. İddialara göre yangına, eve izinsiz giren şahısların sebep olduğu belirtildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen Aytaç Dutçu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sebahat Dutçu yangınla ilgili hem yaşadığı dehşeti hem de yaşananları şu sözlerle aktardı: “Ben babamla evde yatıyorum. Tanımadığım 4-5 çocuk, sabah saat 05.00 sıralarında duvardan atlayıp buraya girmişler. Ne içtiklerini bilmiyorum. Her seferinde geldiklerinde kovalıyorum. ‘Gidin, gelmeyin, girmeyin buraya diyorum.’ Bizim devletimizden başka kimsemiz yok. Sabah saatlerinde sesler duyduk. Kalktığımda ‘Baba, sesler geliyor. Kapıyı aç. Ne oluyor böyle?’ dedim. Kapıyı açar açmaz üstümüze ateş geldi. Evin içi dehşet bir şekilde yandı. İtfaiye geldi. Evi zor söndürdüler. Evim yandı. Eşyalarım ve hiçbir şeyim kalmadı. Ben çalışmıyorum. Babam %80 engelli. Ben babama bakıyorum. Ben devletimden yardım istiyorum. Bana yardım etsinler.”