Gaziosmanpaşa’da Yol Çöktü, Doğalgaz Zarar Gördü

YOLDA ÇÖKME OLAYI MEYDANA GELDİ

Gaziosmanpaşa’da inşaat çalışmaları sırasında yolda çökme gerçekleşti. Olay, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Vişneli Sokak’ta saat 19.30 sıralarında yaşandı. İnşaat çalışmaları sırasında meydana gelen bu çökme, bölgedeki doğalgaz hattına zarar verdi.

OLAY YERİNE GÜVENLİK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çökmenin ardından olay yerine polis ve İGDAŞ ekipleri yönlendirildi. Neyse ki olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Olayın yaşandığı bölge, güvenlik şeridiyle kapatıldı ve ekiplerin müdahale çalışmaları devam ediyor.