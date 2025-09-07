Haberler

Gaziosmanpaşa’ya Yangın Sırada Büyüdü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Gaziosmanpaşa’da yer alan beş katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle bir yangın çıktı. Olay, saat 22.20 civarında Bağlarbaşı Mahallesi Çimenzar Sokak’ta gerçekleşti. Yangın, kısa sürede büyüyerek binanın tüm çatısını sararken, yandaki binalara da sıçrama yaptı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ BAŞARILI OLDU

Yangın, vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri tarafından hızla müdahale edildi. Uzun uğraşlar sonucunda itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Ancak, çatı katı kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki iki binada da hasar meydana geldi. Olayda herhangi bir ölü ya da yaralanma olmadığı bilgisi alındı.

PATLAMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Yangın sırasında yaşanan bir patlama, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Bu görüntüler, olayın ciddiyetini ortaya koydu. Gaziosmanpaşa’daki bu yangın, mahallede büyük bir panik yaratırken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle daha büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu.

