Haberler

Gazipaşa’da 240 Haneye Hizmet Verildi

GÜZEL YAŞAM İÇİN DESTEK HİZMETLERİ

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Kaymakamlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen Vefa Birimi, 1 – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında ilçedeki 47 mahalledeki 240 haneye ulaşarak toplam 480 hizmet sundu. Bu çalışmalar, özellikle yaşlı, hasta ve engelli bireylerin yaşam standartlarını artırmaya yönelik gerçekleştiriliyor.

YAŞLILAR VE ENGELLİLER İÇİN ÖNCELİKLİ HİZMETLER

Kırsal alanlarda yalnız yaşayan bireylere öncelik verilen hizmetlerle, bu vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. SYDV ekipleri tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi bireylerin ev temizliği sağlanırken, kişisel bakımlarına ilişkin temel ihtiyaçları da karşılanıyor. Yapılan açıklamalarda, hizmetlerin son derece titiz bir şekilde yürütüldüğü vurgulanarak çalışmaların kesintisiz bir şekilde devam edeceği ifade edildi.

SÜREKLİ DESTEK AÇIKLAMASI

Konuya dair SYDV’den yapılan ifadelere göre, “Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca tespit edilen yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliği ile kişisel bakımlarına yönelik temel ihtiyaçları karşılanmıştır. Gazipaşa SYDV olarak yaşlılarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.

ÖNEMLİ

Haberler

GEBZE’DE KEDİ DENİZE DÜŞTÜ

Gebze'de bir kedi denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla belediye çalışanı, halatla kediyi kurtarıp güvenli bir şekilde doğaya geri bıraktı.
Haberler

Eskişehir’de Dubalara Tepki Var

Eskişehir'de, vatandaşlar ve esnaflar, Odunpazarı'ndaki Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne konulan dubalara karşı tepkilerini dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.