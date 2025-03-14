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Gazipaşa’da Akciğer Sağlığı İçin Bisiklet Turu

ETKİNLİK AMACI

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, “Akciğer Sağlığın İçin” sloganı ile vatandaşların bisiklet sürmeye ve hareketli bir yaşam sürmeye teşvik edilmesini amaçlıyor. Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü, “9-15 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası” kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirmekte.

BİSİKLET TURU DETAYLARI

Bu etkinlik doğrultusunda, “Akciğer Sağlığın İçin” temasıyla bisiklet turu düzenlendi. Tur, Ahmet Tuncer İlk/ Ortaokulu önünden başladı ve yaklaşık bir saat sürdü. Etkinlik, katılımcıların hem eğlenmesini sağladı hem de fiziksel aktiviteye teşvik etti.

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