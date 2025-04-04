Gazipaşa’da Alkolden Bayılan Kişiye Köpek Sahip Çıktı. Olay Saat 22.30’da Meydana Geldi. İbrahim Y. Hastaneye Kaldırıldı. Sokak Köpeği Başından Ayrılmadı. Durumu İyi

GAZİPAŞA’DA ALKOL KOMASINA GİREN VATANDAŞI SOKAK KÖPEĞİ YALNIZ BIRAKMADI

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşanan ilginç bir olay, sokak hayvanlarının sadakatini bir kez daha gözler önüne serdi. Yeni Mahalle İnönü Caddesi’nde alkol komasına girerek yol ortasında baygın halde yatan İbrahim Y., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak olay sırasında yaşananlar, herkesi duygulandırdı.

SOKAK KÖPEĞİ AMBULANS GELENE KADAR ŞAHSIN BAŞINDAN AYRILMADI

Saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, yol ortasında hareketsiz yatan İbrahim Y.’yi fark eden bir sokak köpeği, şahsın yanına gelerek başında beklemeye başladı. Polis ve mahalle bekçilerinin ihbar üzerine olay yerine geldiği sırada, köpeğin İbrahim Y.’yi yalnız bırakmadığı görüldü. Sağlık ekipleri ambulansla olay yerine ulaştığında bile köpek, hastaneye kaldırılana kadar şahsın yanından ayrılmadı.

VATANDAŞIN SAĞLIK DURUMU İYİ, SADAKATİ İSE HERKESİ ETKİLEDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, İbrahim Y.’yi Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Hastanede yapılan kontrollerde vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ancak olayın en çok konuşulan yanı, sokak köpeğinin gösterdiği sadakat oldu. Köpeğin bu davranışı, bölge sakinleri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdir topladı.