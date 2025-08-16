Gazipaşa’da Araç Uçuruma Düştü

ANTALYA GAZİPAŞA’DA OTOBİL UÇURUMA YUVARLANDI

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde gerçekleşen bir kaza, yayla yolunda otomobilin uçuruma düşmesi sonucu iki kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlandı. Kaza, gece saat 00.20 sıralarında Sugözü kırsalındaki Soğukoluk Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazipaşa istikametine seyir eden Doğuş Ç. (20) yönetimindeki 07 AVA 533 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

KAZA SONUCUNDA AĞIR YARALILAR BULUNUYOR

Otomobilin ciddi şekilde hasar aldığı kazada, sürücü Doğuş Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Y. (23) ağır yaralanmış durumda. Kazayı fark eden diğer sürücüler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi verildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir tahkikat başlattı.