Gazipaşa’da Hortum, Hasar Verdi

ŞİDDETLİ RÜZGAR VE HORTUMUN ETKİLERİ

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde şiddetli rüzgar ve yağmur etkisiyle meydana gelen hortum, bölgedeki cam ve plastik seralara zarar verdi. Aynı zamanda evlerin çatılarını uçurarak ağaçları devirdi. Bölgedeki hasarı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Gazipaşa’da saat 19.30 sularında şiddetli rüzgar ve sağanak ile birlikte hortum oluştu. Gazi ve Beyobası mahallelerinden geçen hortum, çok sayıda sera ile bazı evlere de zarar verdi.

HORTUMUN ZARARLARI

Hortum, seraların plastik örtülerini yırtıp, cam seraları parçaladı. Bunun yanı sıra, bazı evlerin çatılarını uçurup, camlarını kırarak ağaçları da devirdi. Hortumun ardından bölgedeki jandarma, polis, sağlık, belediye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre, hortumda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Ancak seraları ve evleri zarar gören vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı. Tedbir amacıyla bölgedeki yollar ulaşıma kapatıldı. Devrilen ağaçların ve yıkılan seraların kaldırılması için çalışmalar başladı.

HORTUMU YAŞAYANLARDAN AÇIKLAMA

Hortum anını yaşayan Nihal Torun, “Bir saniyede oldu. Fırtına gibi bir şey geldi. Her şeyi yerle bir etti. Çok korktuk. Ev sallandı, beşik gibi. Uçak sesi gibi bir ses oldu, 5 dakika sürmedi zaten. Bizim evin önündeki serayı yerle bir etti. Etraftaki çatılar uçmaya başladı” şeklinde konuştu.

KAMERADA YER ALAN ANLAR

Hortum anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hortumun seraların üstünden geçerken plastik örtüleri parçaladığı ve bir evin çatısını uçurduğu anlar ile vatandaşların içinde bulunduğu panik görüldü.