Gazipaşa’da Hortum Zarara Neden Oldu

ŞİDDETLİ HAVA ŞARTLARI BÖLGEYİ VURDU

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde fırtına ve sağanak yağmurun etkisiyle oluşan hortum, hem plastik hem de cam seralara büyük zarar verdi. Ayrıca, bazı evlerin çatılarını uçurdu ve birçok ağacı devirdi. Hortumun etkileri cep telefonu ile kaydedildi. Gazipaşa’da akşam saat 19.30 sularında meydana gelen hortum, Gazi ve Beyobası mahallelerinden geçerek çok sayıda sera ve evin zarar görmesine sebep oldu. Hortum, seraların plastik kaplamalarını yırtarken cam yapıları da parçalayarak, çeşitli evlerin çatılarını uçurdu ve pencerelerini kırdı. Hortumun etkisiyle birçok ağaç da yerle bir oldu.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Hortum sonrası bölgeye jandarma, polis, sağlık, belediye ve AFAD ekipleri gönderildi. İlk raporlara göre, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Ancak seraları ve evleri hasar gören vatandaşlar için büyük bir üzüntü söz konusu oldu. Güvenlik amaçlı olarak, bölgede bazı yollar ulaşıma kapatıldı ve devrilen ağaçların ile yıkılan seraların kaldırılması için gerekli çalışmalar başlatıldı.

Hortumu deneyimleyen vatandaşlardan Nihal Torun, “Bir saniyede oldu. Fırtına gibi bir şey geldi. Her şeyi yerle bir etti. Çok korktuk. Ev sallandı, beşik gibi. Uçak sesi gibi bir ses oldu, 5 dakika sürmedi.” şeklinde duygularını ifade etti. Torun, kendi evinin önündeki seranın tamamen yok olduğunu ve çevredeki çatılarında uçmaya başladığını belirtti. Hortum anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler arasında, hortumun seraların üzerinden geçerken plastik örtüleri parçaladığı ve bir evin çatısını uçurduğu anlar ile insanların yaşadığı panik yer aldı.