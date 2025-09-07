Haberler

Gazipaşa’da Kamyonet Devrildi, Yaralılar Var

GAZİPAŞA’DA KAMYONET DEVRİLDİ

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyonet yolda devrildi. Bu talihsiz olayda, sürücü ve eşi yaralandı. Kaza, Pazarcı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde saat 01.00 sıralarında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Mehmet D. yönetimindeki 07 E 4155 plakalı kamyonet, Anamur yönüne doğru seyir ederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Bu kazada, kamyonetin sürücüsü Mehmet D. ile yolcu olan eşi Ayşe D. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek devrilen araçtaki yaralıların yardımına koştu.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Alınan ihbar üzerine, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri de soruşturma başlattı.

